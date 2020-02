Le sociétaire du Brussels Judo Institute, à Etterbeek, était logiquement très déçu de son résultat, mais surtout de la manière, à l’Open de Visé...

Sept combats pour une septième place finale, comme l’an dernier, Charly Nys espérait beaucoup mieux de sa quatrième participation à l’Open de Visé. À l’heure du bilan, le sociétaire du Brussels Judo Institute, à Etterbeek, était logiquement déçu de son résultat, mais surtout de la manière.

"J’ai vraiment mal combattu ! J’ai commis deux fois la même erreur. C’est impardonnable… D’autant que j’étais prévenu. C’est dommage parce que je sortais d’un excellent stage international à Mittersill et que j’aurais aimé que mes entraînements paient. J’espère donc que ce n’est que partie remise."

Avec ses fines lunettes rondes sur le nez, Charly est impitoyable avec lui-même. À ses côtés, son entraîneur, Jean Sadouny, partage sa déception, sans enfoncer son protégé de 22 ans. Après sa troisième place, début décembre, à Wasquehal, Charly se montrait très ambitieux. À sa décharge, le jeune homme sortait d’une session d’examens en Physique théorique, à Louvain-la-Neuve. Pas l’idéal au niveau de la concentration…

"Tout est une question de gestion de l’emploi du temps. J’essaie de m’entraîner tous les jours, mais je dois également étudier quand c’est nécessaire. Pour ce qui est de mes résultats scolaires, on verra. Je n’ai pas encore regardé s’ils étaient tombés pour ne pas me mettre trop de pression en même temps."

Après avoir décroché deux médailles, l’an dernier, en European Cup (l’argent à Uster et le bronze à Celje), Charly Nys franchira encore un palier mi-février puisqu’il est engagé à Oberwart, en Autriche. Un rendez-vous au label European Open, soit un niveau plus élevé que précédemment. Ensuite, il y aura le stage de Düsseldorf où il a été convié par Cédric Taymans, le DT francophone, et où il côtoiera le gratin mondial.

"Je m’y attellerai à gommer les quelques bêtises que je commets encore en compétition, même si j'ai l'impression que je progresse bien ces derniers mois."

Étudiant-sportif, de haut niveau, Charly Nys est bien décidé à mettre tous les atouts dans son jeu pour élever son judo comme quand il a décidé de prendre un kot, seul, pour rapprocher ses lieux de cours et de sport.

"J’essaie de ne pas m'encombrer de tout ce qui est accessoire. Je me donne à fond. Parfois trop !"