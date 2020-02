À 23 ans, Chris Baudry a aussi vécu sa première cap chez les Diables noirs, lui qui était également passé chez les sélections jeunes.

Le 2e ligne du Kituro a lui aussi profité du déplacement en Géorgie malgré le résultat final très lourd.

"C’était un super voyage, une superbe expérience", s’enthousiasme l’Everois qui a commencé le rugby à Leuven à 17 ans. "En face, c’était des murs mais j’étais prêt à encaisser, j’ai foncé dedans."

Avec cette première, le gars du Kituro espère progresser et mettra cette expérience à profit pour rééditer pareille sélection. "Avec les Diables, tu bosses deux fois plus. En collectif mais aussi en individuel avec le cardio, l’alimentation… Il faut prendre ça au sérieux. J’ai beaucoup appris sur moi-même." Après quatre ans au Kituro, celui qui suit une formation en décoration d’intérieur qu’il devrait finir tout prochainement réfléchit à son avenir. "Étant plus jeune, j’aurais rêvé de l’étranger. Ces derniers jours, on m’a reparlé de ce projet. Pourquoi pas."