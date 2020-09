La cerise sur le gâteau ? Très certainement ! Le Crossing Schaerbeek a officialisé l'information hier soir et peut se réjouir de voir le retour de deux de ses cadres du dernier championnat

Chris Mpati, qui avait impressionné tous les membres et sympathisants du club la saison dernière, était le titulaire indiscutable en tant que médian récupérateur. Il ne pouvait honorer sa présence au club pour problèmes d'ordre privé. Le joueur habitant en dehors de Bruxelles, et récemment devenu papa, viendra gonfler le secteur du milieu de terrain du Crossing.

Ayman Al Masude, quant à lui, ne savait pas encore combiner foot et boulot. L'ex-joueur du White Star est un milieu créatif et offensif qui séduit énormément ballon au pied grâce à sa prise d'initiative et sa justesse technique.

Les deux joueurs étofferont, un peu plus, un noyau de qualité très compétitif, qui ne peut pas viser autre chose que la colonne de gauche (dans un premier temps).