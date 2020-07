Reconnu pour la qualité de sa formation, le Stade Everois vient de signer un accord de collaboration avec le RWDM, récemment promu en D1B.

Ce partenariat permettra notamment aux meilleurs talents du club everois de s’aguerrir, se développer dans un club professionnel et d’affronter les meilleures équipes de Bruxelles et de Belgique, comme l’indique le Stade Everois. "Le but, c’est que nos meilleurs jeunes puissent éventuellement aller s’entraîner avec les élites du RWDM et peut-être rejoindre les rangs du club molenbeekois s’ils réussissent leur test. Dans l’autre sens, des joueurs jugés encore trop juste pour intégrer le noyau A du RWDM pourraient venir s’aguerrir chez nous en rejoignant notre P1", explique Sébastien Lechien.

Une collaboration facilement mise sur pied, entre deux clubs bruxellois. "Nous avons d’abord eu un premier bon contact avec Daniel Renders et puis Patrick Thairet avant de valider le tout avec Thierry Dailly. Nous sommes ravis de cette collaboration, d’autant que c’est le RWDM qui est venu vers nous suite à la bonne réputation de notre formation des jeunes. C’est un beau partenariat bruxello-bruxellois, qui pourra permettre à nos meilleurs jeunes de franchir un cap dans leur développement."