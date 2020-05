Comment le stade Fallon s’est préparé pour assurer une reprise sportive © DR Bruxelles Sébastien Sterpigny

La commune de Woluwe-Saint-Lambert a donné accès à ses infrastructures sportives dès ce lundi 18 mai, avec de nombreuses recommandations.

Le stade Fallon, c’est l’une des plus belles et grandes infrastructures de Bruxelles. Avec six terrains destinés au football, au hockey et au baseball ainsi qu’une piste d’athlétisme et des terrains de tennis, c’est un lieu que les sportifs souhaitent fréquenter à nouveau, maintenant que la pratique sportive par groupes de 20 est à nouveau autorisée.



Afin de rendre cette reprise possible depuis ce lundi 18 mai, les autorités communales ont pris tout un nombre de mesures et aménagé les accès aux différents terrains afin que les clubs sportifs fréquentant habituellement le stade Fallon puisse reprendre partiellement les entraînements, tout en respectant les conditions imposées par le gouvernement. Un guide comprenant les recommandations de la commune de Woluwe-Saint-Lambert a ainsi été envoyé aux différents clubs, à savoir La Rasante (hockey), le Femina White Star (football), le Royal White Star Athletic Club (athlétisme), la Wolu Tennis Academy Club (tennis) et les Brussels Kangaroos (baseball).



Au-delà du principe de précaution et du respect des gestes barrières (distance de sécurité, hygiène des mains et port du masque dans les allées du complexe), l’accès au stade Fallon fait l’objet d’une circulation précise des personnes. "Le sens des entrées et sorties des terrains devra être scrupuleusement respecté et le temps de présence dans les installations sportives et leurs alentours doit être strictement limité à l’indispensable", précisent les autorités communales.



Concrètement, chaque club sportif n’occupe qu’un seul et même terrain, avec chacun une entrée et une sortie différente pour éviter que les sportifs se croisent. Des barrières Nadar et un marquage au sol ont été installés, les entraînements doivent se dérouler sans spectateurs alors et l’accès aux vestiaires et à la buvette sont interdits.



Une hygiène renforcée L’accès aux toilettes est également réglementé puisque chaque club s’est vu attribuer un des sanitaires du site. Des toilettes où l’entretien est renforcé. Il est également recommandé à chaque utilisateur de s’équiper de gel hydro-alcoolique, le matériel technique, pédagogique et sportif nécessaire aux entraînements ne peut être touché que par l’entraîneur, les sportifs doivent, dans la mesure du possible, conserver une distance de 5 mètres entre eux et le port du masque est recommandé de manière permanente pour les entraîneurs et en dehors des terrains pour les sportifs et les parents qui viennent déposer et chercher leur enfant.