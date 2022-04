Face à l’ogre de Superdivision, leader du championnat, la tâche des Auderghemois s’annonce ardue mais en coupe, tout est possible. "Nous jouerons ce match à domicile, devant nos supporters, il devrait y avoir une belle ambiance. Nous savons que nous affrontons le leader du championnat, une équipe très forte qui nous a battus deux fois 6-0 en championnat. Ce sera compliqué, d’autant que nous serons privés de notre premier joueur, mais on va faire ce qu’on peut et essayer de créer l’exploit. Espérons que la magie de la coupe puisse opérer", souligne Anthony Maeck.

D’autant que la saison du Logis est plutôt réussie avec une cinquième place actuelle en Superdivision. "Notre saison se passe très bien. Nous visions un classement entre la 5e et la 8e place, nous sommes 5e et capables de terminer dans ce Top 5. C’est une belle réussite, d’autant que nous avons été privés de Ludo pendant plus de six mois. Il est revenu contre Diest il y a peu, nous allons pouvoir aborder la fin de saison et préparer la suivante avec lui."