Troisième de la P1, le Léopold est un sacré client à la victoire finale. Les Ucclois ont cette étiquette de favori collée dans le dos et comptent bien l’assumer.concède Nicola Hatefi.

Le Léo qui rêve de s’offrir le titre en P1 et une remontée à l’échelon national. "Ce serait beau de s’offrir un doublé Coupe/championnat et une remontée directe en D3 ACFF. L’équipe vit bien, on a un bon groupe, l’osmose est parfaite, ce sont des armes que nous pourrons utiliser tant en championnat que ce mercredi en Coupe à Chastre. Une chose est certaine, l’équipe est prête pour cette demi-finale, avant un match important en championnat à Tubize-Braine dimanche."