Le dernier carré de la Coupe du Brabant est connu.

Voici les résultats.

Crossing - Sporting Bruxelles : 3-1

Il y aura donc un derby schaerbeekois en demi-finale de la Coupe du Brabant.

Les joueurs du Crossing ont imité leurs voisins du FC Schaerbeek en s'imposant (et non sans mal !) face à une belle équipe du Sporting Bruxelles. Malgré la maitrise du jeu, les grosses occasions étaient à mettre en évidence dans le camp visiteur. Mais les hommes de Philippe Wayenbergh ont fait mal aux bons moments et se hissent difficilement dans le dernier carré.

Crossing : Van den Eynde (89e Nsingi); Verdeyen (79e Ziani), Op ‘T Eynde (67e Touile), Verheyden; Nejrabi, Rogé, Al Masude, Channouf; Olojede (73e Damar), Kamagate, Gajanovic.

Sporting BXL : Kabongo; Ben Mohamed, Tazani, Saoudi, Kanyinda (89e Leskaj), Maaroufi, Nkanza; Njike, Mompoeho, Köse, Madani (61e Bassir).

Arbitre : M. Zdanovich.

Avertissements : Mompoeho, Nejrabi, Ziani.

Les buts : 38e Verheyden (1-0), 46e Channouf (2-0), 77e Gajanovic (3-0), 83e Maaroufi (3-1).

Ixelles – FC Schaerbeek 1-2

Les Schaerbeekois ont été chercher leur qualification en fin de match avec un renversant Bahhodh.

Les buts : 57 e Coutinho (1-0), 87 e et 90 e Bahhodh (1-1 et 1-2).

Stockel – Nivelles 2-2 (TAB 5-6)

Fin de match folle pour Nivelles qui était mené 2-0 à la 87e et qui est parvenu à arracher l’égalisation avant de se qualifier aux tirs au but. “On vient de vivre un truc assez incroyable. Malgré les absents, malgré le score, les garçons ont redoublé d’efforts et se sont battus jusqu’à la fin. Et puis c’est beau de voir le tout jeune Sacréas sortir le dernier tir au but. Nous sommes la dernière équipe du BW encore en lice et après cette qualification nous n’avons plus de limites”, exulte Julien Darquenne.

Les buts : 16 e Glouftsis (1-0), 74 e Raddas (2-0), 87 e Balde (2-1), 92 e Laloux (2-2).

Lasne Ohain – Saint-Josse 1-1 (TAB 2-4)

Cette année, les tirs au but n’ont pas porté chance aux joueurs de Christophe Collaerts.

Les buts : 47 e Bouhoulle (1-0), 80 e El Yassini (1-1).