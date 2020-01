Le Challenge des courses bruxelloises va mettre à l'honneur ses challengers 2019 ce jeudi à l'ULB



Le Challenge Run in Brussels, qui réunit 20 courses à travers la capitale, vient de s'élancer pour une 6e édition à l'occasion des Relais Givrés. Suivra, dès ce 2 février, la Chicon Run à Haren (9 km), l'un des deux nouveaux rendez-vous avec les Foulées Estivales (28 juin) au sein d'un challenge né en 2015 et qui semble avoir atteint sa vitesse de croisière, notamment avec quelques rendez-vous parmi les plus populaires dans le calendrier running de l'année.

Nouveauté cette année, la mise sur pied d'un Challenge pour les petites distances. Objectif: attirer un nouveau public tout en répondant à une demande réelle de la part de ceux qui pourraient être refroidis par les "longues" distances. Quinze rendez-vous, sur les 20 au total, proposeront une petite distance et il faudra prendre à au minimum cinq manches (au lieu de 7 pour les "longues") pour être classé en fin de saison.

La remise des prix de l'édition 2019 aura lieu ce jeudi soir (19h) à l'ULB (classement ici)

Le calendrier 2020