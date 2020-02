Un participant a fait un malaise en fin de course

Ce dimanche avait lieu la 40e édition des Hivernales du Racing, classique de la course à pied à Bruxelles qui fêtait sa 40e édition cette année avec, notamment, la création d'un parcours trail de 35 km qui a rencontré un grand succès.

Malheureusement, cette édition anniversaire a été marquée par le décès d'un participant, qui a fait un malaise en fin de course, comme l'a confirmé l'organisation via les réseaux sociaux.

"Nous déplorons le décès d’un participant en fin de course, malgré l’intervention des services de secours sur place. Nous sommes profondément attristés et toutes nos pensées vont à ses proches et sa famille."