Hasard du tirage au sort, ce premier tour de Coupe de Belgique nous offre un derby scharbeekois d’entrée, entre le Crossing et son voisin du FC Schaerbeek. "Sur les centaines de club engagés, il faut que l’on tombe l’un contre l’autre", sourit Erdal Sevik, le président du Crossing. "C’est un peu dommage car il y aura d’office une équipe schaerbeekoise éliminée mais c’est passionnant d’avoir un derby comme premier match officiel. Ce sera un beau match et comme on le dit, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne."