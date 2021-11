Ceux qui aiment le football amateurs bruxellois ou brabançon ont sûrement dû croiser la route de Stéphane Fernandes Medeiros, véritable mordu du ballon rond. Passé par le staff du Crossing Schaerbeek avant l’arrivée de Philippe Wayenbergh puis parti à Crainhem (P4) en tant que T1, l’homme a fait son petit bonhomme de chemin et vient d’atterrir dans le staff de Mouscron en D1B.

Ce fan de Benfica qui file sur ses 35 balais fait le point sur son parcours. Un parcours qui force le respect voire l’admiration. Entretien.

Stéphane, quels sont vos acquis dans le milieu ?

"J’ai commencé à me former en 2013 et j’ai en ma possession mes Brevets C et B, mon UEFA B et mon UEFA A en ce qui concerne le coaching. J’ai également mon diplôme de détection de talents et celui d’analyste vidéo. J’ai suivi toutes ces formations à l’ACFF, organisme dans lequel je donne ces formations actuellement. On peut dire que la boucle est bouclée (rires). Donner cours est quelque chose que j’apprécie. L’UEFA Pro est le seul diplôme qu’il me reste à faire."

Vous êtes ultra-formé ! Pourquoi avoir fait autant de choses ?

"Je suis un vrai fan de football et j’adore apprendre. Enrichir mes connaissances, c’est un peu l’histoire de ma vie (rires). Et puis, j’avais toujours cette envie de réussir à me frayer un chemin jusqu’au monde professionnel. Il faut du temps et énormément d’envie pour y parvenir. J’ai également dû faire beaucoup de concessions pour mettre un pied dans ce milieu pro." (...)