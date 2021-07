La préparation estivale a commencé il y a quelques semaines pour les clubs amateurs. Mais comme chaque année, la Coupe de Belgique vient s’immiscer en pleine pré-saison. Une situation connue, parfois délicate, qui n’arrange pas forcément les clubs amateurs.

On fait le point avec Philippe Wayenbergh (Crossing) et Laurent Vantilborgh (Etterbeek) avant leur opposition respective face à Lasne et la Rhodienne.