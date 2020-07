Ce samedi 15h30, le Crossing et l’Union s’affrontent pour un match amical qui sent bon la nostalgie, rappelant cette époque où les deux clubs s’affrontaient au sein de l’élite du football belge.

Le premier affrontement remonte au 21 septembre, disputé au parc Josaphat et qui s’est soldé par un nul blanc, comme ce sera aussi le cas lors de la manche retour en janvier 1970. L’Union et le Crossing s’affronteront encore en D1 au cours des trois saisons suivantes, avec un avantage pour les Saint-Gillois qui l’ont emporté à trois reprises, pour deux défaites et un nul. Saint-Gillois et Schaerbeekois verront leur destin puisque les deux clubs basculaient en D2 au terme de la saison 72-73 pour culbuter ensemble en D3 deux ans plus tard et se retrouver en promotion quelques années après.

Le dernier match entre les deux clubs est disputé au parc Duden le 8 mai 1983 devant 3000 spectateurs. Un match de fin de saison que les Unionistes emportent au petit trop (2-1) face à des Schaerbeekois qui quittèrent l’échelon national au terme d’une saison 82-83 catastrophique, avec quatre petits points au compteur. S. St.