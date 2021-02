Face à l’une des grosses pointures de la Super League, les joueuses du Fémina White Star ont fait plus que rivaliser. En effet, contre La Gantoise, troisième du classement général, les Woluwéennes sont passées à un cheveu de créer la surprise.

Très solides défensivement, les joueuses d’Audrey Demoustier ont tenu tête aux Gantoises durant les 45 premières minutes, repoussant les assauts d’une attaque visiteuse composée de quatre éléments. “La Gantoise est une équipe qui joue avec la possession et essaie d’étouffer ses adversaires avec ses quatre attaquantes. Mais nous avons bien géré ce système et cela a perturbé les Gantoises”, explique Pierre Schoenfeld, le T2 du Fémina.

Si La Gantoise a ouvert la marque au retour des vestiaires, le White Star est resté dans la rencontre, revenant même au score à la 78egrâce à un but de Gijsbrechts. Revigorées par cette égalisation, les pensionnaires du stade Fallon passaient même tout près du break. Avant de vivre une fin de rencontre cruelle en encaissant le 1-2 à quelques instants de la fin de la rencontre. “Je n’ai pas senti de frustration dans le chef des joueuses, plutôt de la déception. Celle d’une équipe qui a tout donné et qui aurait mérité d’être récompensée par le point du partage. Malheureusement, un match dure 90 minutes.”

Si le résultat final n’est pas favorable au Fémina, la prestation d’ensemble est plus que satisfaisante. “Contrairement à la semaine dernière, nous avons livré deux bonnes mi-temps et pas qu’une seule. Il y a du positif à tirer de ce match, comme notre solidité défensive, l’envie et la générosité de chaque joueuse.”