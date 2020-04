D1 amateurs: les frères Cabeke quittent le RWDM pour… un club de P2 © sterpigny Bruxelles Sébastien Sterpigny

Les deux frangins évolueront donc en… P2 la saison prochaine!

Après une saison plus compliquée que prévu pour les frères Cabeke au cours de laquelle Anthony et Geoffrey ont dû prendre place plus souvent sur le banc qu’à l’habitude, on se doutait que leur aventure à Molenbeek pourrait prendre fin. Ce qui est désormais officiel.



Mais ce qu’on n’attendait moins, c’était de les voir rejoindre les rangs d’un club de… deuxième provinciale puisqu’ils se sont engagés avec le club de Asse-Zellik 2002.