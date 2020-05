D1 Futsal: un Futsal Jette plein de projets pour la prochaine saison © Futsal Jette Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

Les Jettois misent sur la continuité, avec quelques renforts ciblés, pour viser les playoffs en D1 la saison prochaine.



Même si la période est particulière pour les clubs de futsal, Futsal Jette a bien travaillé ces dernières semaines pour constituer son noyau en vue de la prochaine saison. Un noyau très équilibré, qui s’appuiera sur la base de celui de cette saison, auquel quelques petites touches ont été apportées. "Il était important pour nous de conserver un maximum de joueurs de la saison qui vient de s’écouler et de le compléter par quelques arrivées. Des renforts attendus comme Samy Beeckman qui avait déjà failli signer en janvier ou encore Adil Naamane qui avait vécu la montée en D1 avec nous il y a un an et qui redonnera sa priorité au futsal. Un renfort de qualité qui va très vite démontrer toute sa valeur. Nous notons aussi les arrivées surprises de Hamza Abouya et Ayoub Chetian, deux jeunes talents très prometteurs", débute Jean-François Vandenheede.



Un noyau assez large qu’il faudra bien gérer. "Nous avons un gros noyau, ce sera peut-être compliqué à gérer mais il est composé de joueur disposant d’un bon état d’esprit et qui accepteront la concurrence. Je suis également très satisfait d’avoir pu conserver Bilal Hachem, très courtisé après sa très bonne saison, ainsi que mon fils, Joaquim Vandenheede."



Miguel Da Silva comme entraîneur

Le staff aussi sera de qualité, emmené par son T1, Miguel Da Silva. "Il aura les pleins pouvoirs et sera accompagné dans sa mission par Vincent Rizzo comme T2 et Daniel Neves, joueur mais aussi manager."



Objectif playoffs

Si la saison n’a pas pu aller à son terme en raison de la pandémie, Futsal Jette était bien parti pour accrocher les playoffs. Ce sera d’ailleurs l’ambition pour la prochaine saison. "Si nous avions pu aller au bout de la saison, je pense que nous aurions validé notre billet pour les playoffs, ce qui aurait été fantastique pour un promu. Notre ambition est de nous installer durablement en D1 et d’y jouer un rôle de plus en plus en vue au fil des saisons, sans jamais faire de folie."



Une situation délicate

La pandémie que nous vivons actuellement a apporté de nombreux questionnements et craintes dans le monde du sport. Et en tant que sport indoor, le futsal est dans le flou. Impossible de savoir quand la reprise sera possible alors que les finances des clubs sont en souffrance. "La situation est très compliquée et même si notre trésorier a très bien géré nos finances ces dernières années, cette situation aura un impact sur les finances des clubs. Concernant la reprise, nous espérons qu’elle sera possible pour notre équipe première et nos U21 d’ici le mois d’août. On verra ensuite si une reprise du championnat en septembre est possible."



Deux nouveautés chez les jeunes

Pour la prochaine saison, le Futal Jette continuera de grandir avec le lancement d’une école des gardiens et une ouverture encore plus large de son école des jeunes aux filles désireuses de pratiquer le futsal.