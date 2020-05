D1B: L'Union SG met ses joueurs en congé jusqu'au 8 juin, au moins © RUSG Bruxelles Sébastien Sterpigny

Les Saint-Gillois suivaient un programme d'entraînement individuel depuis chez eux. Ces dernières semaines, les joueurs de l'Union Saint-Gilloise gardaient la forme en s'entraînant à distance grâce aux nombreux entraînements et divers exercices concoctés par le staff.



Mais comme il est désormais acté que le championnat ne reprendra et qu'on ne disputera pas les playoffs 2 auxquelles l'Union devait participer, le club a annoncé qu'il mettait ses joueurs en congé. "Dès ce lundi 18 mai, le groupe pourra alléger ses entraînements, tout en gardant la forme, et profiter de quelques jours de repos en famille", annonce le club.



Des joueurs qui seront en vacances jusqu'au 8 juin, au moins. "Pendant ce temps, notre staff mettra tout en oeuvre, en tenant compte des mesures sanitaires prises par le gouvernement, pour préparer la reprise des entraînements et de la saison 2020-2021 du lundi 8 juin prochain au plus tôt."