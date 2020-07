D1B: Lenny Nangis rejoint le RWDM Bruxelles Sébastien Sterpigny L'ailier passé par Caen, Lille Valenciennes et Bastia est déjà présent au stage. © RWDM

Comme nous vous l'annoncions il y a de cela quelques jours, Lenny Nangis, ailier gauche passé par Caen, Lille Valenciennes et Bastia s'est engagé avec le RWDM.



26 ans, 1m72, le joueur dispose d'une certaine expérience et de qualités qui devraient faire des merveilles s'il parvient à retrouver son meilleur niveau et à s'adapter au niveau exigeant de la D1B.