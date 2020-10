D2 ACFF: Le match Jette-Couvin de ce mercredi soir est reporté Bruxelles Sébastien Sterpigny La commune de Jette interdit l’accès aux vestiaires et aux douches, l’ACFF remet le match. © Sterpigny

La rencontre entre Jette et Couvin devait se dérouler ce mercredi soir mais le match n’aura pas lieu. En effet, la commune de Jette a interdit l’accès aux vestiaires et aux douches pour les joueurs et les arbitres. Du coup, le club a contacté l’ACFF pour reporter la rencontre. "On ne pouvait quand même pas laisser les joueurs de Couvin et les arbitres repartir chez eux sans prendre de douche", explique René Kruys, le président du RSD Jette.