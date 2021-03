D2 ACFF: Un joueur formé au FC Bruges signe au RSD Jette Bruxelles Sébastien Sterpigny Le RSD Jette est encore à la recherche de deux profils pour renforcer son effectif. © RSD Jette

Joli coup réalisé par le RSD Jette qui vient d'acter l'arrivée de Thoma Frick, flanc offensif formé au FC Bruges provenant de D2 polonaise et passé avant par Cardiff et Diegem.



Pour boucler son mercato, le club recherche encore deux profils précis. " Nous ne cherchons plus que un seul joueur de très grosse valeur confirmée et un gardien de but confirmé pour évoluer en saine concurrence avec Clepkens", précise René Kruys.