D3A ACFF: Ilias Maatoug, dernier transfert du Crossing Schaerbeek Bruxelles Sébastien Sterpigny L'ancien joueur du White Star vient renforcer l'effectif schaerbeekois. © Crossing

Le Crossing Schaerbeek a signé une nouvelle et dernière arrivée dans les derniers instants du mercato lundi soir avec le transfert d'Ilias Maatoug.



Passé notamment par le RWS Bruxelles avec qui il a été champion de D2, il a également porté les couleurs de Zulte Waregem. La saison dernière, il évoluait au sein du club de la Jeunesse Esch en première division luxembourgeoise.



Il a paraphé un contrat d’un an avec option (+1) et portera le numéro 70.