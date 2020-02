Bruxelles D3A amateurs: David Habarugira s’engage au Léo Sébastien Sterpigny

L’ancien joueur du FC Brussels évoluait à Lausanne, en Suisse.



En mal de points et toujours en pleine bataille pour espérer décrocher son maintien en D3 amateurs, le Léo est à la recherche de forces vives pour aborder la dernière ligne droite du championnat. Dans ce cadre, le club vient de réaliser un joli coup en rapatriant à Bruxelles un certain David Habarugira.



Formé à Anderlecht, passé par l’Union Saint-Gilloise, c’est surtout du côté du FC Brussels que l’on a connu David Habarugira. Deux saisons, une quarantaine de rencontres à son actif avec le club molenbeekois et puis la faillite de Vermeersch l’oblige a quitté la capitale. Il jouera une saison à Saint-Trond avant de filer au Lierse, où il connaîtra une nouvelle faillite. Avant d’arriver au Léo, c’est en Suisse, à Lausanne, que David Habarugira poursuivait sa carrière.