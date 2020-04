D3A amateurs: Ganshoren perd son meilleur buteur © ganshoren Bruxelles Sébastien Sterpigny

Roddy Kambala est revenu sur son accord de prolongation et va quitter le club.



C'est un gros coup dur pour le FC Ganshoren qui va perdre son meilleur buteur, Roddy Kambala, alors que ce dernier avait pourtant annoncé qu'il prolongerait l'aventure avec le club bruxellois.



"Etant fortement sollicité par pas mal de clubs (malgré la publication d'un accord existant) ces derniers temps, Roddy Kambala a souhaité revoir l’accord qu’il avait conclu avec le club. Après de longues hésitations et négociations il a finalement opté pour un autre challenge sportif. Restant fidèle à ses convictions sportives et extra-sportives, le club a donc décidé de libérer Roddy et a mis un terme à la collaboration", avance le club.