Le club jettois risquait la perte de sept points pour une histoire de contrat concernant Ivan Ruiz

C’est ce mercredi soir que les clubs de Gosselies et Jette se retrouvaient devant l’ACFF suite à la plainte déposée par le club de Gosselies qui contestait la nature du contrat d’Ivan Ruiz, revenu du Léopold à Jette en janvier.Une plainte qui a finalement été jugée non fondée par l’ACFF et qui permet à Jette de conserver la totalité de ses points et donc de continuer à croire au titre et à la montée en D2 amateurs.précise René Kruys, le président du RSD Jette qui s’est toujours estimé être en ordre dans ce dossier.