Confinement oblige, les champions de D3A amateurs partagent leur joie en s'échangeant des photos sur les réseaux sociaux.

Sacré champion de D3A amateurs ce vendredi suite à l'arrêt des championnats, le FC Ganshoren tente de fêter l'événement... sur les réseaux sociaux. Pour l'occasion, membres et sympathisants du club publient des photos de joie, bouteille à la main, sur Facebook. " Allez, petit challenge pour tous ceux qui ont rapport ou qui soutiennent le FCG de près ou de loin, on va débuter les festivités du titre par l'envoie d'un selfie avec une bouteille en main à l'occasion de notre titre et de notre montée en D2. Faites nous parvenir votre selfie et il rejoindra ceux qui on déjà débuté la fête. N'oubliez pas Stay at home et prenez soin de vous avant tout. Come on FCG", a lancé le club sur sa page Facebook.



© D. R.



Ganshoren, c'est le champion surprise en D3A amateurs. Après des années à se battre pour ne pas descendre, le club bruxellois est venu coiffer tout le monde cette saison, dominant le championnat de la tête et des épaules alors que son ambition était de jouer la colonne de gauche. La joie est donc grande dans les rangs ganshorenois., se félicite le club.Avec sa deuxième place, le RSD Jette accompagnera Ganshoren en D2 amateurs. Une énorme satisfaction pour son président, René Kruys.s’est félicite le président jettois.