Bruxelles100% Web D3A amateurs: Le match de la dernière chance pour le Léo Sébastien Sterpigny

Kosova et le Léopold s’affrontent ce dimanche dans un véritable match de la peur en bas de tableau.

C’est à un véritable match de la peur que nous allons assister ce dimanche à l’occasion du derby entre Kosova (14e, 21 points) et le Léopold (15e, 18 points). En sachant que la 13e place de barragiste actuellement occupée par Pays Vert est à 26 points, aucune des deux équipes n’a le droit à l’erreur, au risque de voir la P1 lui tendre encore un peu plus les bras. C’est d’autant plus vrai pour le Léo, moins bien classé que les Schaerbeekois. "C’est le match de la dernière chance, certainement le plus important de cette fin de saison. Si nous obtenons un résultat positif, les espoirs seront encore permis. Dans le cas contraire, la situation deviendra très compliquée", reconnaît Kevin Nicaise, le coach du Léo.



Des Woluwéens ont dû se remobiliser après la gifle 6-1 prise lors de leur dernier match au Stade Brainois. "Il a fallu remobiliser les troupes après cette claque que l’on doit à des joueurs qui ont trop vite baissé les bras. Depuis, le discours a été simple: celui qui en veut et y croit encore est le bienvenu et doit se donner à fond. Par contre, pour ceux qui ne sont plus impliqués, ça ne sert plus à rien de venir."



La pression est donc présente sur les épaules des joueurs du Léo. "On joue avec l’avenir du club et une relégation aurait un impact sur les jeunes. Il faut prendre conscience de ça. C’est une forme de pression que nous devons gérer. Dans cette situation, on ne parle plus de football mais de valeurs sur le terrain. Il faut se défoncer pendant 90 minutes."