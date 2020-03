Le RSD Jette prépare la saison prochaine. Reste à savoir si ce sera encore en D3 amateurs ou en D2 amateurs.



Sébastien Conte et de son staff ont été prolongés pour la saison prochaine, tout comme plusieurs joueurs de l'effectif actuel puisque le club annonce les prolongations de Thomas Laborne, Dimitri Agorakis, Orly, Valentino Van Driesche, Alyssan Verrue et Quentin Cortvriendt. Six jeunes de moins de 21 ans présents dans l'équipe B intégreront également le noyau A la saison prochaine.