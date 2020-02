Nouveau coup de théâtre au Léopold, grand consommateur de coaches

Surprise de taille lors du coup d’envoi au Stade Tondreau entre Quévy-Mons et le Léopold samedi soir. Olivier Suray n’était pas assis sur le banc mais dans la tribune.

Dans un premier temps, on pensait soit qu’il était suspendu ou que le choix de sa part était de suivre le match de plus haut.

Au bout de quelques instants, on s'est cependant rendu compte qu’il y avait un problème car il ne donnait aucune consigne à ses joueurs. En fait, Olivier Suray a été remercié par le président Jacques Maricq la veille du match.

« Le président m’a contacté hier (NdlR : vendredi) pour me signaler que les joueurs avaient pris la décision de ne plus vouloir travailler avec moi. Mr.Maricq est le seul décideur dans ce club et les joueurs en profitent, dès qu’ils ont un problème ils se tournent vers lui. Il m’a dit qu’il était désolé mais qu’il ne savait plus ce qu’il devait faire ou ne pas faire. Cela fait mal, car cela se passait bien dans le vestiaire et j’étais entrain de remettre les choses en place», confiait très déçu Olivier Suray.

C’est le troisième changement d’entraîneur cette saison chez les Woluwéens. Pour rappel, Kevin Nicaise avait débuté en tant que joueur-entraîneur. Le 18 octobre, Vincent Kohl était arrivé pour former un duo avec Kevin. Mais fin novembre, il était remercié. Olivier Suray succédait à ce duo, avant d’être limogé à son tour ce vendredi avec un bilan de 5/18, ses prédécesseurs ont fait 12/42.

Kevin Nicaise reprenant son rôle de départ, mais préférant rester sur le banc pour se concentrer sur le coaching, n’a pu éviter une nouvelle défaite à Mons (3-2), le Léo s’enlise dans la zone rouge du classement avec une peu enviable avant-dernière place.