Les 10 km d’Uccle ont attiré près de 2200 joggeurs pour leur grand retour. Une édition qui a vu un vainqueur inédit s’imposer au bout du redoutable mais apprécié parcours ucclois. En effet, cette 13e édition a été remportée par Daniel Fagi, nouvel habitant de la commune uccloise. "C’est la première fois que je participais aux 10 km d’Uccle. J’avais de bonnes sensations, j’ai couru tranquillement et au final je suis très content de remporter une course dans la commune où je vis", explique-t-il.

L’histoire de Daniel Fagi est d’autant plus belle qu’il y a trois ans de cela, il n’était pas encore un adepte de la course à pied. Une passion qu’il a pu découvrir lors de son arrivée en Belgique, lui qui vivait auparavant en Erythrée. "J’ai commencé à courir lorsque j’étais dans le centre de réfugiés à Arlon. J’ai alors pris part aux allures libres auxquelles j’ai participé tous les dimanches. Très vite, j’ai senti que je progressais, j’ai accroché et je me suis inscrit dans le club de Dampicourt. Je me suis alors entraîné deux à trois par semaine."

Et puis il a un jour décidé de s’inscrire à sa première course. Une date qu’il n’oubliera jamais. (...)