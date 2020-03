Afin de permettre aux jeunes de continuer à bouger, les professeurs de l'AMA Jeunesse Gym ASBL ont trouvé une nouvelle méthode.

Depuis l’entrée en vigueur des mesures prises par le gouvernement, il est devenu impossible de pratiquer une discipline sportive en groupe. La plupart des sportifs désireux de garder la forme sont donc obligés de suivre des entraînements individuels, souvent en transformant leur intérieur en salle de sport individualisée. Si certains font preuve d’une grande imagination, pour d’autres, il est plus difficile de mettre sur pied un moyen de continuer à bouger. C’est notamment le cas des personnes atteintes d’un handicap qui ont souvent besoin d’un professeur ou de faire partie d’un groupe pour suivre des entraînements adaptés.

Comme cela est devenu impossible pour l’instant, des professeurs bruxellois de parataekwondo ont trouvé un moyen de continuer à faire bouger leurs élèves sans devoir les convier dans une salle de sport. Ils se rendent en extérieur et tournent des vidéos individuelles d’exercices que leurs élèves peuvent suivre et reproduire depuis chez eux. Des vidéos qui sont ensuite partagées via WhatsApp afin que chacun puisse y avoir accès le plus facilement possible.

“Nous essayons d’entraîner nos athlètes ayant un handicap (extraordinaires) et ordinaires à distance. Nous allons en extérieur, seul, et nous filmons des exercices qu’ils peuvent reproduire à l’intérieur ou dans leur jardin. Des vidéos adaptées pour les personnes ayant un handicap”, confie Alayyan Mahmoud, responsable de l’AMA Jeunesse Gym ASBL.

Une initiative qu’il est bon de mettre en avant en cette période si particulière, d’autant que la pratique quotidienne d’un sport est conseillée pour renforcer son immunité. “Il est important de faire 30 minutes ou une heure d’activités par jour. C’est ce que nous prônons en réalisant ces vidéos. Nous sommes tous ensemble pour lutter contre le coronavirus.”