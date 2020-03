BruxellesVidéo Dans les coulisses de la venue de Floyd Mayweather à Anvers: "Des minutes de gloire" (VIDEOS & PHOTOS) Sébastien Sterpigny

C’est depuis les coulisses, en compagnie de Mohamed El Marcouchi, que nous avons vécu la venue de Floyd Mayweather à Anvers.Floyd Mayweather qui se déplace en Belgique, c’est un événement rare et qui suscite toujours curiosité et engouement. Une véritable icône de la boxe que les spectateurs de la Lotto Arena ont eu l’occasion d’approcher de près lors de sa venue vendredi dans la salle anversoise pour l’événement An Evening with Floyd Money Mayweather.



(...)