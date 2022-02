Face à une équipe de Verlaine qui lutte pour éviter la culbute, les Ganshorenois espéraient engranger un second succès de rang, histoire de réaliser une bonne opération au classement. Mais c’était sans compter sur la bonne organisation et sur la mentalité de l’équipe adverse. Laquelle n’a rien lâché et n’a pas volé son point.

Comme ses coéquipiers, l’attaquant David Otu (22 ans) ne cachait pas sa déception. "Nous pensions être capables de l’emporter face à un tel adversaire. Mais le match s’est avéré plus compliqué que prévu. Verlaine ne nous a pas laissé beaucoup d’espaces, même si nous n’avons pas souvent fait les bons choix lorsque nous avions du champ pour combiner. Nous avons bien eu quelques opportunités en première période, mais quand même pas tant que cela non plus."

Sur l’une d’elles, David a vu sa reprise heurter le poteau. "Cela nous aurait facilité la tâche, si le ballon avait fini sa course au fond des filets. Et pour moi, cela m’aurait fait du bien. Car hormis un penalty contre Rebecq, cela fait trop longtemps que je n’ai plus marqué, a fortiori sur une phase de jeu."

Très prolifique en début de campagne, le jeune élément formé à l’Union est conscient que lui et ses coéquipiers connaissent un petit coup de mou depuis la reprise de la compétition. "Nous devons admettre que nos trois dernières prestations n’ont pas été terribles. Défensivement, cela tient encore la route, mais offensivement, c’est plus compliqué. Nous devons nous remettre au travail et trouver des solutions pour marquer plus facilement. Notre saison est déjà réussie et il y a peut-être eu un petit relâchement de façon inconsciente. Mais pour quelqu’un comme moi qui ne désespère pas de devenir un jour professionnel, ce n’est pas la meilleure façon d’attirer les regards."

En attendant, David termine la cinquième de ses six années d’études afin de devenir ostéopathe. "Nous avons un kiné au club, mais cela m’arrive aussi de donner l’un ou l’autre conseil." Ce qui s’appelle passer de la théorie à la pratique…