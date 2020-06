David Rimbold est le nouveau coach des espoirs du Crossing © Sterpigny Bruxelles Sébastien Sterpigny

Après avoir annoncé son départ du RWDM, le coach prend la direction de Schaerbeek.



Ce mardi matin, David Rimbold annonçait qu'il quittait ses fonctions d'entraîneurs des espoirs du RWDM. Quelques heures plus tard, le Crossing annonce sa nomination au poste d'entraîneur de son équipe espoirs. "En charge du noyau espoirs et des U19 du RWD Molenbeek depuis la renaissance du club, David Rimbold relèvera un nouveau défi à Schaerbeek la saison prochaine où il sera en charge du tout nouveau noyau espoirs! Un noyau qui sera composé de nombreux joueurs issus de l’ecole des Jeunes et qui évoluera en 3e provinciale la saison prochaine", annonce le club schaerbeekois.



Nul doute que l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, entre autres, apportera toute son expérience au Crossing. "Le Crossing Schaerbeek a paraphé un accord de deux ans avec l’ancien joueur professionnel qui a fêté ses 42 ans en décembre dernier. Il succède donc à Didier Van den Eynde qui était présent au club depuis de nombreuses années, que nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement pour le travail accompli et à qui nous souhaitons pleins de succès pour la suite de sa carrière."