Le sommet a été intense, plein et dénué de tout suspense après un quart-temps. L’Orée s’est frustrée trop vite à cause des arbitres pendant que le Léo a régalé avec un festival offensif et une gestion mentale remarquable. Les deux phalanges bruxelloises avaient décidé de présenter un visage offensif. A ce jeu-là, c’est le Léo qui a le plus de poids. Avec un Boon des très grands jours, un Degroote 100 % efficace sur pc, un Plennevaux opportuniste et un A. Verdussen ou un Englebert mal récompensés de certaines attaques, le danger venait de partout.