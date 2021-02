De la continuité, du collectif et les playoffs comme ambition pour le Royal IV Bruxelles C. K. L’ancien pro Thomas Creppy devrait rejoindre l’équipe de Nicolas Joostens en TDM1 pour la saison prochaine. © Royal IV

La version 21-22 du Royal IV Brussels ne devrait pas beaucoup varier de celle qui est restée à quai cette saison. Benzouien, De Medina, El Mahsini, Kabangu, Laït, Marion, Nyamsi, Morini et Tuluka porteront toujours la vareuse bruxelloise. Ils seront rejoints par Thomas Creppy (30 ans), qui revient en Belgique après un dernier passage pro en France (Stade Rochelais NM1).



Ces dix Seniors seront accompagnés par le jeune Junior Bonsenge, qui vient de l’école de jeunes bruxelloise.



"Thomas Creppy est un très bon joueur capable comme d’autres membres du noyau d’être polyvalent", observe le coach Nicolas Joostens désireux que son team accède aux playoffs de la Top Division Men 1 et qui a fait de la cohésion son challenge principal. " J’aimerais qu’on forme une équipe dans la victoire comme dans l’adversité. Il ne faudra pas oublier qu’il n’y a que 40 minutes de jeu, cinq gars à la fois sur le terrain, un ballon à se partager et que mon team est composé de vrais gamers, des joueurs ultra-compétitifs. Tout le monde aura un rôle dans cette équipe. Au plan qualitatif, on a tout ce qu’il faut pour être performant", espère le coach.