La route menant vers le monde professionnel est souvent semée d’embûches. Et ce n’est pas Brian Moding qui vous dira le contraire. Formé à Malines, Genk et Gand, il avait ensuite quitté le Sporting Charleroi devant le ridicule du contrat qui lui était proposé. Il a lors rejoint Dender en D3, on l’a aussi connu au RWDM mais la poisse lui collait alors aux baskets. “Lorsque j’étais au RWDM, je me suis cassé l’orteil lors du dernier match de préparation. Comme l’équipe tournait bien et a finalement été championne, je n’ai pas vraiment reçu ma chance”, se remémore-t-il.

Parti à Duffel, c’est alors une tumeur derrière l’oreille qui met un frein à sa carrière. “Je ne pensais plus qu’à ça, à cette (...)