2021 sera l’année du changement pour Ugo de Wilde. Fini les monoplaces, le Bruxellois s’alignera sur le championnat Alpine Elf Europa Cup, un format de courses et de voiture radicalement différent.

"J’ai signé un contrat la semaine dernière pour participer à l’Alpine Europa Cup. J’en suis ravi car le format sprint m’attire beaucoup. Ce sont des voitures très agréables à conduire. Le championnat comporte six manches, trois en France, une à Barcelone, une à Portimao et une autre à Spa", explique Ugo de Wilde.

Le Bruxellois participera également au Road to Le Mans, la course d’endurance programmée en levée de rideau des 24 heures du Mans. Une catégorie dans laquelle il pourrait s’aligner bien plus régulièrement que prévu.

"J’ai fait des tests avec un team à Barcelone il y a de cela 2-3 semaines, tests qui se sont très bien déroulés. Aujourd’hui, nous sommes en discussion pour que je participe à l’entièreté de la saison du European Le Mans Series. C’est une très belle opportunité et j’espère que les discussions déboucheront sur quelque chose de concret et que l’on trouvera les derniers sponsors pour boucler le budget."

De quoi lui offrir une année 2021 entre sprint et endurance. "Si tout se met en place, ce sera un gros programme. Ce seront deux styles de courses totalement différents mais je me prépare au mieux pour être performant sur les deux tableaux."

Ugo de Wilde a pris ce nouveau cap par raison. "J’ai mis les monoplaces de côté car ça demande énormément d’argent et que le Covid a rendu cette tâche encore plus délicate. Si je veux réaliser mon rêve de devenir pilote professionnel, je sais que ça passe par la voie de l’endurance. Ce n’est pas avec joie que j’ai dit au revoir à la monoplace, mais c’est un mal pour un bien."

Coach pour pilotes amateurs

En ce début d’année, Ugo s’est également reconverti en coach pour pilotes amateurs grâce à sa société Wild Performance. "Ne sachant pas de quoi 2021 serait faite et comme mes week-ends étaient libres, je me suis lancé dans cette voie. J’aime aider les autres et si mon expérience peut leur permettre de progresser, j’en serai ravi."