Jamais les triathlètes du RCBT n’auraient rêvé vivre un Ironman aussi intense et convivial. Le Racing Club Bruxelles Triathlon a vécu ce dimanche une journée qui restera gravée à jamais dans la mémoire des 48 participants qui ont bouclé un Ironman sur les lieux de leurs nombreux entraînements. Ce fut aussi une journée inoubliable pour les nombreux bénévoles et supporters présents.





Maxime Petré, le président, était aux anges. "Nous avions prévu un voyage du club sur un Ironman en Espagne, à Vitoria-Gasteiz. Mais la situation sanitaire a empêché sa tenue. Alors on s’est dit pourquoi ne pas organiser entre nous l’événement. Bien sûr, il a fallu que la situation sanitaire s’améliore mais, une fois que les voyants sont passés au vert, nous n’avons plus hésité un seul instant."



En hommage à leur ancien président Philippe Schelkens, qui avait annoncé qu’il s’agirait là de son dernier Ironman, la journée a été baptisée IronPhil. Restait à trouver les sites et parcours…



"On a découvert la plage de Renipont avec le déconfinement et on a de suite trouvé l’endroit idyllique et propice pour l’épreuve de natation. Pendant que les athlètes nageaient, les supporters déjeunaient sur la terrasse-ponton en les encourageant. Un truc génial!"