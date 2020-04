Début des championnat en octobre? Saison blanche? Ce qu’en pensent nos clubs © sterpigny Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

Les clubs amateurs, face à la perspective d’une reprise qui s’éloigne chaque jour un peu plus, sont inquiets.



David Delferière, le patron de l’ACFF, qui évoque la possibilité de devoir attendre mi-septembre voire début mai pour reprendre le chemin de la compétition dans les championnats amateurs, voilà bien une déclaration qui a fait réagir énormément de monde dans le monde du football amateur. Au sein des clubs, la perspective de devoir patienter jusqu’à l’automne, voire plus tard, avant de retrouver la compétition, inquiète logiquement. Avec des sentiments partagés entre compréhension, panique et frustration, comme nous avons pu le constater dans plusieurs clubs, comme au Stade Everois, au Crossing Schaerbeek ou encore à Waterloo.



Sébastien Lechien (Stade Everois)

Son avis sur l’annonce

"Ce n’est pas l’idée qui me dérange, c’est le timing. Si même les plus hautes autorités fédérales ne savent pas prévoir l’évolution de la situation à plus de deux semaines, comment peut-on faire des plans à aussi long terme. Cela ne pouvait créer qu’un climat de peur. La preuve, je n’arrête pas de recevoir des appels de parents, joueurs et entraîneurs depuis cette annonce afin de savoir ce qu’il va se passer."

Quels problèmes engendrait une reprise en octobre?

"Reprendre le championnat en octobre serait moins problématique à Bruxelles puisque nous avons déjà le dimanche sans voiture en septembre. Il n’y aurait donc que trois journées de championnat recaser, ce qui me semble faisable, même si la coupe de Brabant passerait à la trappe. Concernant les jeunes, la reprise ayant habituellement lieu la deuxième semaine de septembre, cela ne poserait pas de problèmes. Par contre, c’est au niveau des inscriptions que cela risque de faire mal car vu les circonstances, beaucoup de parents vont retarder l’inscription de leur plus jeune enfant d’un an."

Une saison blanche?

"Malgré notre niveau (P1), nous restons des compétiteurs et jouer des matchs amicaux toute la saison, je ne vois pas comment je ferais pour motiver mes joueurs chaque semaine."



Erdal Sevik (Crossing Schaerbeek)



Son avis sur l’annonce

"La santé vient avant tout mais alors il faut le faire avec tout. Si on rouvre les écoles en enfermant les enfants dans des classes, pourquoi ne pourrait-on pas les autoriser à pratiquer le football, un sport en plein air?"

Quels problèmes engendrait une reprise en octobre?

"Au niveau des calendriers cela ne devrait pas changer grand chose de décaler les championnats d’un mois. Par contre, cela engendrerait des problèmes notamment au niveau de la Coupe de Belgique, sans oublier que les joueurs seraient alors à l’arrêt pendant près de six mois."

Une saison blanche?

"Si c’est le cas, alors pourquoi nous laisser transférer et nous obliger à avoir des contrats pour les joueurs? Si on devait disputer une saison blanche, alors autant aligner les dirigeants, les joueurs plus âgés et autres. Je ne pense pas que ce soit concevable. Surtout que nous avons des engagements avec nos joueurs et nos sponsors. Les sponsors vont se retirer si c’est pour jouer un championnat blanc."



RRC Waterloo

L’avis sur l’annonce

"David Delferière n'a pas affirmé que le prochain championnat débuterait en octobre. Il a envisagé plusieurs sénarii dont le pire serait celui-là. Mais il a également déclaré que nous pourrions débuter normalement début septembre, voir le 13 ou le 20."

Quels problèmes engendrait une reprise en octobre?

"Si le championnat devait débuter avec quelques semaines de retard, cela ne serait pas catastrophique concernant nos jeunes. En effet, depuis plusieurs saisons ceux-ci finissent leur compétition aux alentours du 20 mars, au grand dam des responsables des clubs, des joueurs et des parents. Il est tout à fait envisageable de prolonger celle-ci jusqu'à fin avril voire la mi-mai. Au sujet des seniors, cela repousserait probablement la fin du championnat à fin mai, ce qui n'est pas rédhibitoire. Etant entendu que la coupe du Brabant devra être annulée et qu'il faudra pour les clubs qui souhaitent organiser des tournois, les envisager en juin. Subsistent néanmoins des inquiétudes majeures pour la plupart des clubs amateurs, quid de la reprise des entraînements, de la réouverture des buvettes, des frais fixes qu'il faudra gérer, l'incrédulité des parents et enfants que nous devons informer, etc…"