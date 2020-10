Débuts en fanfare pour le 43e Critérium Allan Sport: "Le tennis est un bon exutoire" Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny Près de 200 paires ont tapé la balle pour la première étape disputée au TC Saint-Josse. © Allan Sport

La 43e édition du Critérium Allan Sport a débuté dans les installations de l’Euro Tennis Club Saint-Josse. Une première à laquelle près de 200 paires ont pris part, faisant de ce lancement une véritable réussite. "C’est un énorme succès, à tel point que nous étions complets quelques jours avant le début de la compétition. L’enthousiasme était énorme et ce, même si nous ne pouvions plus servir de boissons et qu’il n’y avait pas de douches", se félicite Alain Allan. "Il faut aussi souligner le travail de la juge arbitre qui a parfaite géré l’organisation avec cinq terrains couverts seulement à sa disposition."



Pour l’organisateur du Critérium, cette réussite est un soulagement, surtout au vu des conditions dans lesquelles doivent s’organiser ces tournois. "Toutes les mesures sanitaires en vigueur devaient être respectées et elles l’ont été. Et malgré ces contraintes, on a senti que les gens avaient besoin de ce tournoi. J’ai l’impression que beaucoup de personnes dépriment et je ne suis pas loin de me dire que le tennis est un bon exutoire, que ce genre d’organisation est précieux pour beaucoup de personnes."



La prochaine étape qui se tiendra au Castel Club du 31 octobre au 8 novembre est déjà très attendu. "Je suis déjà assailli de demandes pour cette seconde étape. Même de la part de ceux qui ont découvert le Critérium pour la première fois."