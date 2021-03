Il y a quelques jours, les pros du Brussels Phoenix ont annoncé la venue pour la saison prochaine de Terry Deroover. Le Laekenois, qui évoluera dans son jardin, a signé pour trois ans et prend aussi la direction de l’école de jeunes. Un challenge ambitieux.

"Enfin" se sont dit les fans bruxellois à l’annonce du transfert. Deroover, après avoir revêtu les tuniques pros de Louvain, de Kangoeroes Willebroek, de Liège Basket et depuis 2019 celle des Kangoeroes malinois, revêtira le maillot du Phoenix. Il n’y a pas que ses seules qualités de basketteur qui ont été plébiscitées par le comité neder-over-heembeekois.

"On a d’abord parlé du projet sportif pour la saison prochaine et puis tout en avançant, on a parlé des jeunes et de l’académie du Phoenix, cela s’est fait de façon spontanée." (...)