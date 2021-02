Des activités sportives gratuites pour les enfants trisomiques et extraordinaires Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny Le club Natation pour tous va proposer des stages et des cours tous les mercredis après-midi. © DR

Depuis cet automne, le club Natation pour tous multiplie les initiatives pour permettre au plus grand nombre d'enfants de participer à des activités sportives. À la Toussaint, l'initiative de Melody Vander Meersch, soutenue Atif Aissaoui, un sponsor privé, et les autorités communales de Molenbeek, avait permis à de nombreux enfants du personnel soignant de participer gratuitement à des stages. Une idée chaleureusement accueillie, mettant au passage en avant ceux qui combattent le virus en première ligne.



L'engouement étant énorme, le club Natation pour tous avait remis le couvert lors des vacances de fin d'année, rejoint par le club de football ASA Molenbeek ainsi que le club d’athlétisme molenbeekois DACM et la commune de Ganshoren, de quoi augmenter encore un peu plus l'offre de stages.



Aujourd'hui, le projet franchit une étape supplémentaire avec l'organisation d'activités gratuites et inclusives à destination des enfants trisomiques et extraordinaires. "Grâce au soutien de la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux, de l'échevin des sports de Molenbeek, Jamel Azaoum, du directeur général de Molenbeek sport, Patrick Thairet, du club Asa de Molenbeek, de l'échevin des sport de Ganshoren Jean-Paul van Laethem et de notre sponsor Atif Aissaoui, nous allons pouvoir proposer des activités gratuites sur le site du Sippelberg et dans les piscines de Molenbeek et Ganshoren. Nous allons proposer des stages mais aussi des activités tous les mercredis après-midi", précise Melody Vander Meersch.



L'objectif est de permettre à ces enfants souffrant d'un handicap de prendre part à des activités sportives, de participer à la vie sociale. "Ce seront des cours inclusifs, où les enfants atteints d'un handicap participeront aux activités avec les autres enfants. Nous proposerons plusieurs sports et débuterons la semaine prochaine."



Les inscriptions sont toujours ouvertes auprès de Melody Vander Meersch (0485 52 01 20), dont le projet devrait aller encore plus loin. "Nous allons nous affilier à la fédération du sport adapté, afin de créer un club dans chaque discipline sportive et participer à des compétitions."