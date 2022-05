C’est dans un relatif anonymat (9e) que l’Excelsior a terminé sa saison en P1. Pointé parmi les outsiders, l’équipe ne s’est pas montrée régulière et a souffert face à des blocs compacts qui présentaient souvent des zones en défense.

Le coach Terry Deroover, également directeur technique, change son fusil d’épaule pour 2022-23 avec beaucoup plus d’expérience dans les rangs. Coach pour la seconde année en Seniors, celui qui est également meneur chez les pros du Phoenix Brussels, a fait appel à toutes des bonnes connaissances. Il y aura énormément de camaraderie sur le parquet de Neder la saison prochaine : «Ce sera avant tout une bande de potes » explique Terry. «Et si on peut gagner des matchs, j’ai envie de dire ‘Tant mieux’. » L’équipe n’aura pas énormément besoin de fondamentaux collectifs : «Avec Kevin Riobell, Jeremy Van Meerbeeck et Jonathan Van Saet, j’ai été chaque fois été champion à Ganshoren. On a tout gagné en jeunes. » résume Terry Deroover.

Le roster 2022-23 de L’Excelsior (P1)

Poste 1

Samuel Prevot-Choupas (UJK)

Loïc Troch (FBI R2)

2

Jeremy Van Meerbeeck (FBI R2)

Michel-Ange Kapinga

3

Jonathan Van Saet (VBL)

Gael Voufo Azanguim

4

Mo Diallo (FBI R2)

Nicolas Fischer (UJK)

5

Kevin Riobell (FBI R2)

Nordie Bahati (Linthout R2)

Elie Wanet (RPC Anderlecht)