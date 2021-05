Anderlecht a remis les pendules à l’heure ce samedi en battant La Gantoise au terme d’un match engagé. Après le partage concédé une semaine plus tôt, les joueuses de Patrick Wachel se devaient de renouer avec la victoire et envoyer un message fort à toutes les autres équipes : les Mauves sont bel et bien les patronnes de cette Super League.

"Avec cette victoire, nous mettons une des meilleures équipes de la série à 11 points. C’était important de renouer avec le succès mais je suis surtout satisfait de l’engouement, de la volonté et de l’attitude des filles", lance le coach anderlechtois.