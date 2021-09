Le lundi 20 septembre, Brian Bouland et Laurent Decraemer donneront leur premier cours à la toute nouvelle section enfants Red Kings SCS. Les cours auront lieu les lundis au club Phoenix Ada Martial Arts dans la galerie Louise de 16h à 16h55 et s’adressent aux enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 8 ans. "Ce ne sera pas du MMA pur mais bien une sorte de nouvelle discipline où les enfants apprendront les arcanes de la lutte américaine et de la boxe anglaise de manière pédagogique", explique Brian Bouland.

Le Bruxellois, combattant du Cage Warriors, souhaite importer un concept que venu des États-Unis, apprendre les fondamentaux de la lutte aux enfants, tout en ayant cette approche pédagogique et ludique. "Nous serons beaucoup dans le jeu avec les enfants. Nous ne sommes pas là pour les emmener vers la compétition ou viser l’excellence mais bien pour qu’ils s’amusent, prennent du plaisir et apprennent en même temps. On va leur apprendre le nom des techniques, leur en montrer certaines, leur apprendre à se déplacer et à être à l’aise dans les différentes disciplines."

Papa de deux enfants, Brian Bouland sait à quel point les enfants, même les plus jeunes, sont attirés par ce monde des arts martiaux et plus particulièrement celui de la lutte. "La lutte est quelque chose de très naturel chez les enfants, ils sont très demandeurs."

De quoi susciter de futures vocations ? "Peut-être, mais si ça peut au moins leur permettre d’être à l’aise corporellement et psychologiquement, le pari sera déjà gagné."

Le genre d’activité que Brian adorait avoir lorsqu’il était gamin. "J’ai eu la chance de découvrir le karaté quand j’étais très jeune. C’est quelque chose que j’ai beaucoup apprécié car j’avais un coach très pédagogue. C’était un vrai plaisir d’aller s’entraîner là-bas, c’était complètement adapté aux enfants, beaucoup dans le jeu. C’est quelque chose que j’ai envie de partager avec les enfants."