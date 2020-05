Le Bruxellois participe à deux championnats automobiles virtuels, avec une course sur le circuit de Spa-Francorchamps ce lundi soir.

© DR

Il roulera sur le circuit de Spa-Francorchamps ce lundi soir

Dans l’attente d’une reprise sur de vrais circuits

© DR

Tout comme de très nombreux sportifs, les pilotes automobiles sont privés de leur discipline en cette période de confinement. Mais à l’instar de David Goffin ou encore de nos coureurs cyclistes, certains parviennent à conserver quelques sensations en participant à des compétitions virtuelles. C’est le cas du Bruxellois Ugo de Wilde, qui participe à des courses virtuelles sur les plus grands circuits du monde.Il prend même part à un championnat avec quelques-uns des meilleurs pilotes de monoplace de sa catégorie. Vendredi soir, il prenait part à une course sur le mythique circuit d’Interlagos, au Brésil.explique-t-il.Participer à des courses virtuelles, un bon moyen pour les pilotes de garder un contact avec leur sport.Le format, lui, est assez simple et le côté compétition est bien présent, malgré quelques bugs liés à la technologie.Après le Brésil vendredi, Ugo de Wilde roulera à domicile ce lundi soir puisque la course virtuelle est organisée sur le circuit de Spa-Francorchamps et sera retransmise sur Youtube.Comme tous les autres pilotes, Ugo de Wilde attend avec impatience une reprise sur de vrais circuits, au volant d’une vraie voiture.