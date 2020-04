De quoi ravir les supporters molenbeekois.

"Informations à fournir dans votre mail: nom+adresse exacte+quantité commandée+preuve de paiement. Les abonnés appartenant à des groupes de supporters pourront se le procurer auprès des ces groupes. Les autres abonnés, vous devez nous envoyer un mail avec les informations suivantes: Nom+numéro d’abonnement+adresse exacte. Les délais de livraison seront de +/- 2 semaines", explique le club sur sa page Facebook.



© RWDM



Après le Club Bruges, La Gantoise et le Standard, le RWDM va également commercialiser des masques à son effigie.Le club a décidé d'offrir un masque par abonné, bénévole et sponsor mais également de les mettre en vente pour tous ceux qui désireraient s'en procurer au prix de 6 euros par masque (+ 1,5€ frais d’envoi).Les commandes peuvent se faire via l’adresse mail suivante: info@rwdm47.be, avec un paiement sur le compte BE42 0689 3234 7354