Après avoir dû faire l'impasse la saison dernière, "L'Album des Stars de Demain" fait son retour dans la Dernière Heure Les Sports.

Ce vendredi 25 février, ce sont les jeunes sportifs bruxellois qui seront mis à l'honneur avec la publication de centaines de photos d'équipes fournies grâce à la collaboration des clubs. Au total, 120 pages et près de 1000 photos au sein d'un cahier distribué avec la DH - Bruxelles

Toutes disciplines confondues

À côté du roi-football, des sports comme le basket-ball, le hockey ou la gymnastique sont très bien représentés. Mais d’autres disciplines beaucoup moins habituées à la lumière des projecteurs y trouvent une place de choix. Car là est bel et bien notre volonté : faire plaisir à tous les enfants, parents et bénévoles qui, tout au long de l’année, ne comptent pas leurs efforts. Dans ce supplément, nous ne faisons aucune distinction ni classement entre nos stars de demain. Chaque club ayant répondu positivement à nos sollicitations y a donc trouvé sa place.

Rendez-vous donc ce vendredi dans votre DH Les Sports - édition Bruxelles.

© IPM

Cette initiative, comme chaque année, sera déclinée dans chacune de nos éditions (Mons-Centre, Charleroi et Namur-Luxembourg à suivre en 2022). Vous souhaitez participer à ce supplément et votre club n'a pas été contacté les années précédentes? Vous pouvez nous contacter à l'adresse photosjeunessportifs@DH.be en mentionnant votre discipline, le nom de votre club et une adresse mail de contact.