Ce sont près de 80 sportifs, entre 10 et 17 ans, qui ont pu récemment profiter du soleil et des installations espagnols. Parmi eux, 30 jeunes basketteurs guidés par le duo Goossens – Van Peteghem, également coachs seniors au Friendly Bulls55 Ixelles.



L’organisateur de stage Goossens a profité de son expérience et d’un carnet d’adresses bien fourni pour mettre les jeunes ouailles à leur aise.



"Quand je travaillais à l’animation au Spirou, j’ai entretenu de bons liens avec l’assistant de Pascal Angilis, Oscar Lata Alonso. On est toujours en contact. Je maîtrise l’espagnol avec les stages sportifs que j’organise. La FB55 Ixelles Academy est également en contact avec les centres de formation de Andorre et de Grand Canaria. On a des partenariats avec Next MVP Badalone 3X3 ainsi qu’avec les clubs de Manresa et Séville. Je suis en contact régulier avec Père Romero qui s’occupe des jeunes talents à Manresa."